Ritrovata la pistola con cui un ventiduenne incensurato licatese è rimasto ferito ad una gamba. Da quell’arma, subito sequestrata dalla polizia, è partito un colpo a dire del giovane in maniera accidentale. A contribuire al ritrovamento è stato lo stesso ventiduenne indicando il posto dove era nascosta. Gli agenti del Commissariato di Licata, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, attraverso l’attività investigativa sperano in tempi brevi di chiarire la vicenda dai contorni ancora poco chiari. Il ventunenne è arrivato, venerdì sera, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Ai medici in servizio non ha detto quasi nulla, se non di essere ferito alla gamba, senza specificare però come se l’era procurata. Ma ai sanitari è bastato poco per accertare che quel piccolo foro presente nell’arto era la conseguenza di un colpo d’arma da fuoco. Quindi sono state avvisate le forze dell’ordine. Il ragazzo già poche ore dopo l’accaduto è stato ascoltato dagli investigatori. Avrebbe raccontato che venerdì pomeriggio era in compagnia di un amico nella località balneare di Marianello. All’improvviso sarebbe partito un colpo. Una versione dei fatti tutta da confermare.