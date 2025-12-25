Si è scagliato contro la moglie quasi sua coetanea, ma si è reso responsabile anche di danneggiamento. Ad evitare conseguenze ben peggiori l’intervento provvidenziale dei poliziotti del Commissariato di Sciacca.

Un saccense di 47 anni, è stato denunciato, in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per i reati di maltrattamenti e danneggiamento aggravato. Gli agenti hanno attivato il cosiddetto “Codice rosso” per tutelare la vittima delle violenze.

