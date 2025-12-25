Tanta paura per una pensionata settantacinquenne di Agrigento, avvicinata da due malviventi, uno dei quali dopo averla strattonata, le ha sottratto il portafogli. La donna, per fortuna, a parte il grosso spavento, non ha riportato traumi. La rapina è stata messa a segno, l’altro pomeriggio, in una traversa del viale Cannatello non molto lontano da Villaggio Mosè. Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, in pieno giorno, mentre in quei momenti la zona era pressoché deserta. Quasi sicuramente i balordi hanno scelto con cura la vittima.

Si sarebbero appostati senza farsi notare, poi quando è sopraggiunta l’anziana, che stava percorrendo il tracciato da sola, con il volto parzialmente travisato, hanno deciso di colpire. L’hanno sorpresa alle spalle, e dopo averla spintonata, con una mossa fulminea le hanno rubato il portafogli, contenente circa 100 euro, documenti e bancomat. La vittima s’è messa ad urlare. Quindi è stata soccorsa da alcuni passanti. I poliziotti, accorsi una volta scattato l’allarme, dopo avere ascoltato la testimonianza della donna, hanno avviato le indagini.

