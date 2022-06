Si scaglia contro coetaneo, e lo ferisce con due coltellate

Scoppia una lite, e il più esagitato all’improvviso, armato di coltello si scaglia contro un coetaneo, ferendolo con due fendenti alla spalla, e ad un braccio. Un trentenne di Licata, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici ne hanno disposto il ricovero. Non è in pericolo di vita.

Il giovane che ha sferrato le coltellate, anche lui licatese, è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai poliziotti del Commissariato cittadino, coordinati dal vice questore Cesare Castelli. Deve rispondere dell’ipotesi di tentato omicidio.

Tutto quanto è successo in un condominio di Licata. L’attività investigativa è ancora in corso, ed è concentrata a risalire al movente. Stando a quanto si è appreso dietro all’accoltellamento potrebbero essersi motivi personali e privati. Gli investigatori comunque in mancanza di certezze su tutta la vicenda mantengono il più stretto riserbo.