Rieti e Agrigento giocano gara 4

Quarta partita della serie di semifinale questa domenica al PalaSojourner di Rieti. Agrigento ha la seconda occasione di chiudere la contesa passando sul tre a uno ed evitando gara quattro al PalaMoncoda. Coach Catalani ha la consapevolezza che la sua squadra avrebbe potuto chiuderla già in gara 3. Peccato però perchè la Fortitudo è stata ingenua e poco lucida nei momenti topici della partita, Rieti, invece sorniona e brava a sfruttare gli errori. È questa la sintesi di gara tre. Per coach Catalani la chiave della partita rimane la difesa. Anche durante la sfida l’ha ripetuto ai suoi che sul parquet laziale hanno sofferto molto il caldo. Un elemento di non poco conto considerato che si sfidano una squadra molto fisica, Rieti ed una che ha più talento e che deve fare scelte lucide. Tornando alla sfida di venerdì al PalaSojourner Agrigento non sfrutta il primo matchpoint e perde 67-63. La serie si allunga dunque, Agrigento adesso conduce 2-1. In gara 4 Rieti proverà a riportaer la serie al PalaMoncada. Ai biancazzurri invece servirà qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere nelle prime tre gare per provare a chiuderla. Anche in gara tre è stato Ambrosin, autore di 20 pt il vero trascinatore, seguito da Grande, un pò meglio rispetto a gara 2, e Morici 10 pt a testa. Da verificare le condizioni di Cosimo Costi. Poterlo inserire nella rotazione anche per soli pochi minuti sarebbe determinante per Agrigento. Il giocatore ha saltato le prime tre sfide a causa di un fastidio al ginocchio. Ora però è importante che tutti stringano i denti. E’ chiaro che la Fortitudo ha accusato un calo proprio nel terzo quarto, al rientro dagli spogliatoi, ha sbagliato tutto e Rieti si è portata fino ad un parziale di 11-1 prima che la coppia argentina di Morici e Bruno non abbiamo messo le triple che hanno riaperto e ribaltato il match. Hanno pesato i falli nei momenti decisivi, le palle perse e la mancanza di lucidità nel finale. Serata negativa per Lo Biondo, tiro da tre stregato per Chiarastella (0/5) che però recupera 13 rimbalzi e 4 assist ma non bastano contro Papa che oltre ai rispettivi 13 assist conquista 8 punti.