Si scaglia contro carabinieri ferendoli: 36enne in manette

Resta coinvolto in un incidente stradale, e all’arrivo dei carabinieri si scaglia contro gli uomini in divisa, ferendoli. Un pregiudicato di origine romena di 36 anni, bracciante agricolo, residente a Canicattì, è stato arrestato per violenza, minaccia resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale. Tutto quanto è accaduto ieri. I militari dell’Arma del nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata sono intervenuti nel territorio di Ravanusa per soccorrere un automobilista, che aveva perso il controllo della propria auto Fiat Croma, urtando violentemente il guard-rail al margine della carreggiata.

Alla vista dei carabinieri il conducente, che fortunatamente non ha riportato evidenti ferite, ha iniziato ad inveire contro i militari che stavano procedendo ai relativi controlli. L’uomo, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica per verosimile abuso di sostanze alcoliche, e rifiutando ogni forma di collaborazione ha cominciato ad aggredire anche fisicamente i carabinieri nel tentativo di darsi alla fuga, colpendoli violentemente con calci e pugni. Alla fine il trentaseienne è stato bloccato, arrestato, e trasportato con un’autoambulanza presso l’ospedale di Canicattì dove però si è rifiutato di sottoporsi alle cure mediche.

Su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento il romeno è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari. Due militari hanno riportato escoriazioni e contusioni al corpo, e hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, ottenendo 12 e 10 giorni di prognosi.