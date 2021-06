L’incidente a Maddalusa, 25enne alticcia denunciata

Aveva alzato di parecchio i gomito l’automobilista, che poco dopo mezzanotte, ha provocato un incidente stradale, con tre feriti, lungo la strada statale 640, in contrada “Maddalusa”. La giovane, una venticinquenne di Favara, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza.

Alla guida di una Lancia Y si è scontrata con una Alfa 147. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile e un’ambulanza che ha soccorso la stessa ragazza, un automobilista cinquantenne alla guida dell’Alfa, e un altro passeggero che si trovava con lui.