La tubatura idrica che si rompe e l’asfalto che cede. È quanto successo, ieri pomeriggio, in via Imera, a poche decine di metri dal Quadrivio Spinasanta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici di Aica. La strada in un punto è sprofondata, verosimilmente, per una rottura di un tubo della condotta. Una parte della carreggiata è stata transennata.

