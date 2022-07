Si ritrovano a 25 anni dal diploma: “reunion” della V C del Leonardo

Si è svolta ieri sera, mercoledì 20 luglio, nel Lido Maragià di Punta Grande a Realmonte la reunion della V C del Liceo Scientifico Leonardo 1997, che si è ritrovata dopo 25 anni dal diploma. Presenti molti “alunni” che adesso sono affermati professionisti che, insieme alle proprie famiglie, hanno voluto festeggiare questo anniversario, per sugellare un legame che ancora oggi continua tra tutti gli ex compagni di classe: Antonio Bellavia,

Nicola Bilello, Serena Campione, Elina Caruana , Rosario Ciraulo, Gaetano Lalomia,

Brunella Montante, Laura Paci, Giovanni Passalacqua, Stefano Rubino.

Alcuni di loro continuano a frequentarsi quotidianamente, effettuando anche insieme feste e viaggi.

E’ stata l’occasione per ricordare alcune “malefatte” e prendersi in giro con la solita ironia che ha sempre contraddistinto questo gruppo. Ci sono stati degli assenti ma gli ex compagni sperano di poter ripetere la serata nel mese di agosto. L’impegno preso è stato quello di ripetere con maggiore frequenza questi incontri.

Hanno cenato a base di pesce e in riva al mare, nella location della famiglia Cinquemani.

Alla fine la serata è stata addolcita da una torta di 5Kg con una foto “storica” del gruppo e la scritta “25 anni e non sentirli”.