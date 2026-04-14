Pretendeva che gli venisse servita una bevanda alcolica. Il titolare del locale, vedendolo in stato di alterazione, s’è però rifiutato. Un rifiuto che, a pochi passi dalla via Atenea ad Agrigento, ha scatenato il parapiglia. L’uomo, di circa 20-25 anni, s’è scagliato contro l’esercente, un trentacinquenne agrigentino. Prima lo avrebbe insultato e minacciato verbalmente, poi l’ha picchiato a calci e pugni, ferendolo per fortuna non gravemente.

L’aggressore, un giovane di circa 20-25 anni, si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Carabinieri e poliziotti hanno raccolto il racconto della vittima, e avviato l’attività investigativa. Il balordo sarebbe stato già identificato. Tutto quanto è avvenuto, poco prima delle 2 della notte. L’esagitato s’è fermato solo grazie all’intervento di alcuni clienti presenti nel locale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp