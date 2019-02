Si ribalta un furgone sulla SS 189, un ferito

Un incidente stradale si è verificato lungo la Statale 189 che collega Agrigento e Palermo, all’altezza del bivio per Comitini.

Un furgone è uscito fuori strada, abbtattendo il guar-rail, per cause in fase di accertamento, ed ha finito la sua corsa cappottando.

L’autista che era alla guida del mezzo è stato soccorso ed estratto dalle lamiere da altri automobilisti di passaggio e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Mussomeli per le ferite riportate.

Il sinistro si è verificato a poca distanza dal luogo dove, lo scorso 16 gennaio, era avvenuto un altro incidente che era costata la vita ad un pensionato di Cammarata ed aveva visto il ferimento di altre tre persone.