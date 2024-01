Una quarantenne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato, nel pomeriggio dell’Epifania, sulla statale 576, tra Agrigento e Naro, in contrada “Furore”. La donna, viaggiava alla guida di una Fiat Punto, che per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata dopo aver impattato violentemente contro il guardrail. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l’automobilista è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in elisoccorso in ospedale. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri.