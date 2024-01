Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, ha previsto un finanziamento di 470 mila euro in favore del campo sportivo di Realmonte, sito in località Scavuzzo. I lavori che riguarderanno la struttura sportiva, prevedono interventi di manutenzione straordinaria ed in particolare : rifacimento del fondo campo, adeguamento della gradinata con sostituzione delle sedute, delle torri faro e della recinzione del campo e la messa in sicurezza dell’area. Il Sindaco, Santina Lattuca, manifesta la grande soddisfazione per un’altra tappa importante per il futuro, su misura dei ragazzi.

“Ringrazio l’assessore Fugallo e il consigliere Valenti che, con me, hanno portato avanti questo obiettivo. Ringrazio inoltre il Dirigente regionale e il personale del comune di Realmonte, che, dopo l’impegno finanziario della Regione, per il quale si torna a ringraziare l’Assessore Regionale che in una prima battuta si era occupato della questione, nonché, i Dirigenti Regionali che ha permesso tutto ciò unitamente al team comunale. Abbiamo lavorato alacremente con una fitta interlocuzione tra Enti, al fine di rendere concreto il tutto. Ciò, dopo avere reso il campo agibile e fruibile dalla squadra voluta dal Presidente del Consiglio comunale in accordo con il primo cittadino. Siamo un’amministrazione del “Fare” e abbiamo raggiunto tantissimi traguardi storici in meno di tre anni, quali la Scala dei Turchi, il PRG, il Personale: dopo trent’anni il Comune è tornato ad assumere, l’illuminazione pubblico, la riqualificazione di aree urbane, il ripristino di arterie importanti lasciate all’incuria per anni, il nuovo presidio di legalità etc. Avanti così, conclude il sindaco Lattuca, sempre più in direzione della “bellezza”.