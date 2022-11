Si ribalta con l’auto, conducente resta ferito

Ha perso il controllo alla guida della sua Fiat Panda, e si è schiantato contro la facciata esterna di una palazzina. L’auto poi s’è ribaltata su un fianco. Un ventottenne, licatese, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata, ad accorrere tempestivamente, e a liberare il giovane, poi affidato alle cure del persone sanitario del 118.

L’incidente stradale, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato ieri sera in corso Serrovira, nel centro di Licata. L’automobilista con un’ambulanza è stato portato in ospedale. Ha riportato traumi non gravi. Sul posto i carabinieri della Radiomobile, che si sono occupati dei rilievi, e accertamenti di rito.