Aveva slot machine illegali: 400 mila euro di multa a titolare bar

All’interno di un bar, aveva collocato un pannello in cartongesso, dietro al quale, era stata ricavata una sala giochi abusiva, con otto apparecchiature elettroniche, prive di autorizzazione, e di codici identificativi, fabbricate originariamente per il gioco senza vincita in denaro, ma in realtà adattate per i giochi da casinò a rulli virtuali.

La scoperta nel corso di un controllo svolto dal personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in collaborazione con i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, il Servizio centrale operativo della polizia di Stato di Roma, e i funzionari dell’Agenzia delle accise di Agrigento e Palermo.

Nella stanza, adibita al gioco illegale, è stato anche trovato un cliente intento a giocare. Oltre al sequestro delle apparecchiature, e di 1.350 euro trovati all’interno degli apparecchi, sono state elevate multe complessive per ben 400 mila euro.