Si ribalta camion cisterna: autista ferito gravemente

Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada statale 576, nei pressi del Borgo dei Vigneti, in direzione di Naro. Un’autobotte è uscita fuori strada, per poi ribaltarsi nella scarpata sottostante. Il conducente del mezzo, un cinquantaseienne di Palma di Montechiaro, G.L., è rimasto gravemente ferito. L’uomo rimasto incastrato nella cabina di guida, è stato liberato dai vigili del fuoco, e dopo le prime cure prestatigli dal personale sanitario di due ambulanze, con l’elisoccorso trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. E’ in prognosi riservata. Sul posto intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Agrigento, e della Stazione di Naro, che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.