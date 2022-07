Covid in provincia di Agrigento: registrati ben 920 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 920 nuovi casi positivi, a fronte di 2.101 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 112.731 (1 marzo 2020 – 7 luglio 2022). In totale i guariti sono 104.348. Gli attuali positivi sono 7.815, di cui 7.782 in isolamento domiciliare, e 33 ricoverati in ospedale. Sono tre i8 pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 23 al presidio ospedaliero riberese, 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 568 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 461.579 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 7 luglio 2022 sono 1.146.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 7 luglio: Agrigento 15.523 (1.146 attuali contagiati, 14.316 guariti e 61 deceduti); Alessandria della Rocca 545 (36 attuali contagiati, 507 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.151 (154 attuali contagiati, 1.989 guariti e 8 deceduti); Bivona 937 (73 attuali contagiati, 863 guariti e 1 deceduto); Burgio 572 (28 attuali contagiati, 541 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 340 (13 attuali contagiati, 324 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 705 (84 attuali contagiati, 615 guariti, e 6 deceduti); Camastra 562 (11 attuali contagiati, 545 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.644 (123 attuali contagiati, 1.518 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.871 (206 attuali contagiati, 2.645 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 10.672 (680 attuali contagiati, 9.934 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 2.082 (244 attuali contagiati, 1.829 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 854 (115 attuali contagiati, 733 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 849 (50 attuali contagiati, 795 guariti e 4 deceduti); Cianciana 833 (57 attuali contagiati, 770 guariti e 6 deceduti); Comitini 246 (11 attuali contagiati, e 235 guariti); Favara 10.772 (679 attuali contagiati, 10.062 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.264 (75 attuali contagiati, 1.185 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 305 (13 attuali contagiati, 291 guariti e 1 deceduto); Licata 8.319 (459 attuali contagiati, 7.818 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 398 (44 attuali contagiati, 353 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.953 (332 attuali contagiati, 2.605 guariti e 16 deceduti); Montallegro 661 (36 attuali contagiati, 617 guariti e 8 deceduti); Montevago 615 (77 attuali contagiati, 536 guariti e 2 deceduti); Naro 1.706 (183 attuali contagiati, 1.509 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 5.955 (187 attuali contagiati, 5.730 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.417 (235 attuali contagiati, 4.165 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.016 (105 attuali contagiati, 1.903 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.368 (220 attuali contagiati, 3.129 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.693 (99 attuali contagiati, 2.580 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.285 (81 attuali contagiati, 1.199 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.897 (242 attuali contagiati, 4.622 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 970 (64 attuali contagiati, 878 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 830 (42 attuali contagiati, 778 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.938 (212 attuali contagiati, 1.720 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 374 (23 attuali contagiati, 350 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 550 (66 attuali contagiati, 482 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.491 (113 attuali contagiati,1.367 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 942 (55 attuali contagiati, 884 guariti e 3 deceduti); Sciacca 10.269 (1.020 attuali contagiati, 9.199 guariti e 50 deceduti); Siculiana 1.492 (86 attuali contagiati, 1.399 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 315 (36 attuali contagiati, 278 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.