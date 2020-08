Si recupera sul fondale marino il portellone staccatosi dalla Sansovino

Si stacca portellone della nave traghetto, momenti di panico tra i passeggeri. Ora il recupero nel fondale marino.

Operazioni di recupero sul fondale del portellone staccatosi dal traghetto Sansovino. Il portellone, si è staccato lo scorso 17 agosto mentre la nave era in navigazione in navigazione da Lampedusa verso il porto di Porto Empedocle. Dalla nave appena giunta al porticciolo di Linosa s’è staccato il portellone centrale, ed è caduto in mare. A quel punto la motonave è rimasta ferma poco fuori la zona del porto della più piccola delle Pelagie. Oggi le operazioni recupero in mare. GUARDA IL VIDEO