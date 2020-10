Si reca in ospedale e poi scompare, avviate le ricerche

Non si hanno più notizie da oltre 24 ore di un pensionato di Sciacca. L’uomo, Andrea Craparo, 80 anni, a bordo della sua autovettura si sarebbe recato all’ospedale “Giovanni Paolo II”, per cause sconosciute, e da quel momento di lui si sono perse le tracce.

La vettura è stata trovata parcheggiata nei pressi della stessa struttura sanitaria. Dagli accertamenti è emerso che l’anziano avrebbe anche tentato di introdursi al nosocomio, ma l’ingresso gli sarebbe stato impedito, perchè non indossava la mascherina.

Le forze dell’ordine ricevuta la denuncia di scomparsa dai familiari hanno avviato indagini e ricerche. Attivata anche la macchina organizzativa della Protezione civile comunale. Le ricerche sono concentrate al momento nei dintorni dell’ospedale di Sciacca.