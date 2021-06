Si punta al decoro del centro storico

Al via il confronto con le associazioni di categoria sul regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Agrigento.

La città di Agrigento vanta un patrimonio storico, artistico ed architettonico ben conservato e tramandato per secoli ed è collocata in uno territorio ricco di storia, tradizioni radicate nel tempo ed una forte identità culturale. Su indirizzo dell’assessore al commercio Francesco Picarella, il Dirigente del settore, Insalaco, ha approntato una bozza del regolamento che ha l’obiettivo di tutelare l’immagine del centro storico della città, salvaguardandone le peculiarità e considerandolo base per lo sviluppo commerciale e turistico della città e al tempo stesso migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare le attività commerciali ed artigianali presenti.

“Su questa base si aprirà un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, così da poter illustrare le novità con cui è stato redatto questa prima bozza di un regolamento che intende tutelare il centro cittadino, con norme di carattere amministrativo e tecnico, anche attraverso il contrasto al degrado e a quei comportamenti che portano alla lesione degli interessi generali, della salute pubblica, del decoro urbano e della tutela dell’identità storico-architettonica della città – dichiara Francesco Picarella Assessore alle attività produttive di Agrigento. Ogni provvedimento può essere migliorato attraverso il lavoro di squadra e siamo pronti ad ascoltare le idee di quanti vorranno dare il proprio contributo costruttivo. Successivamente la proposta sarà inoltrato per la discussione in Consiglio Comunale.”