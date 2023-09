Sabato prossimo, 30 settembre, alle 10 nella sede dell’Università Unicusano di Agrigento, in viale Leonardo Sciascia 47, è in programma la presentazione della raccolta di saggi “Autonomia Estetica”, a cura delle cattedre di Estetica dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Saranno presenti Vito Abate, direttore della Unicusano di Agrigento, Luigi Amato e Dario La Mendola, rispettivamente fondatore/direttore e co-fondatore della raccolta, insieme al curatore, critico ed editorialista della rivista “Segno” Andrea Guastella, a Mariangela Riggio, a Claudio Gnoffo e all’artista Alfonso Rizzo, che esporrà il dipinto “L’inclemenza del tempo”, attorno al quale verrà aperto un dibattito critico. Il tema dell’incontro verterà principalmente sul rapporto dialettico tra il contemporaneo e la sacralità, declinato in varie prospettive disciplinari. Nello specifico, questo il programma: Luigi Amato, “Geopolitica e sacro”; Dario La Mendola, “Estetica biologica oscura”; Andrea Guastella, “Arte contemporanea profana”; Mariangela Riggio, “Profanazione della natura e riscatto: il ruolo dell’architettura”; Claudio Gnoffo, “L’Apocalisse: come si presenta, come ce la raccontiamo”.