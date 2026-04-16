Due pensionati agrigentini, poco più che settantenni, si sono affrontati prendendosi a pugni a causa di un diverbio legato ad un parcheggio. È successo ieri mattina al Viale della Vittoria di Agrigento. Uno dei due anziani è passato alle vie di fatto colpendo con un pugno il rivale che è caduto a terra riportando lesioni sparse in varie parti del corpo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e poliziotti. L’uomo ferito con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Gli uomini in divisa, invece, hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, al centro della rissa tra i pensionati ci sarebbe stato un parcheggio lasciato libero poco prima dal conducente di un’auto. I due pensionati, dopo essersi insultati, hanno litigato per strada con il più esagitato che avrebbe colpito con un pugno il rivale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp