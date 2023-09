Si sono intrufolati, dopo avere scardinato la grata di una finestra, negli uffici comunali di Lucca Sicula. Una volta dentro hanno forzato i distributori automatici di bevande e snack e rubato i soldi. Il furto aggravato si è verificato durante le ore notturne.

Il danno è stato quantificato in circa 100 euro, non coperto da nessuna polizza assicurativa. E’ stato il vice sindaco a formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, alla caserma dei carabinieri. E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare i ladri.