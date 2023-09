Cinema Concordia 18.00 – 20.15 – 22.30

Al Cinema Concordia di Agrigento, l’attesa è finalmente giunta al termine. A partire da domani, 28 settembre, potrete immergervi nell’adrenalina e nell’azione di “The Creator,” un thriller d’azione prodotto da 20th Century Studios, New Regency ed Entertainment One e distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Diretto da Gareth Edwards, noto per i suoi lavori in “Rogue One” e “Godzilla,” “The Creator” vanta un cast stellare, con John David Washington (celebre per lo”Tenet”), Gemma Chan (che presto vedremo in “Eternals”), Ken Watanabe (“Inception”), Sturgill Simpson (“Io e Lulù”), l’esordiente Madeleine Yuna Voyles, e la vincitrice dell’Academy Award Allison Janney (acclamata per “Tonya”). La sceneggiatura è firmata da Gareth Edwards e Chris Weitz, basata su un soggetto dello stesso Edwards. La produzione è stata curata da Gareth Edwards, Kiri Hart, Jim Spencer e Arnon Milchan, con Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer e Zev Foreman in veste di produttori esecutivi.

La trama di “The Creator” ci proietta in un futuro in cui l’umanità si trova in guerra con le forze dell’intelligenza artificiale. Joshua (interpretato da John David Washington), un ex agente delle forze speciali, è affranto dalla perdita della moglie (Gemma Chan). Viene reclutato per una missione cruciale: dare la caccia e uccidere il Creatore, l’elusivo architetto dell’IA avversaria che ha sviluppato un’arma misteriosa in grado di porre fine alla guerra e, con essa, all’intera umanità. Joshua e la sua squadra di agenti d’élite si avventurano oltre le linee nemiche, solo per scoprire che l’arma apocalittica che devono distruggere è un’intelligenza artificiale che ha le sembianze di una bambina.

Non perdete l’opportunità di vivere questa avvincente storia al Cinema Concordia di Agrigento. “The Creator” promette emozioni forti, suspense e riflessioni sulla tecnologia e l’umanità, il tutto racchiuso in un’esperienza cinematografica indimenticabile. Non lasciatevelo sfuggire!