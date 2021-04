Si intrufolano in una casa e portano via fucile, pistola e oro

Ignoti ladri, dopo aver forzato un infisso di una abitazione, di corso Vittorio Veneto a Favara, hanno arraffato e portato via un fucile e una pistola, che la 57enne proprietaria della casa aveva ereditato dai genitori deceduti, e l’oro di famiglia.

A chiamare i carabinieri della tenenza di Favara, per denunciare il furto in abitazione, è stata la stessa proprietaria. I Carabinieri della Tenenza di Favara, hanno subito avviato le indagini per provare a risalire agli autori del furto.

La donna è stata, però, denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per omessa custodia di armi.