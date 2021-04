Lampedusa zona rossa, Calogero Pisano (FdI): “I migranti continuano a sbarcare”

Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato, con apposita

Ordinanza, Lampedusa e Linosa zona rossa.

Un provvedimento adottato, anche, su richiesta del Sindaco di Lampedusa, Totò Martello, preoccupato per i contagi rilevati negli ultimi giorni sull’isola. “ Evidenziamo, però- dice Calogero Pisano di Fratello d’Italia- che le restrizioni della zona rossa, che costringono i residenti a stare a casa, le attività commerciali a tenere le saracinesche abbassate, e per effetto

delle quali nessuno potrebbe raggiungere o lasciare Lampedusa, valgono soltanto

per i Lampedusani e non per le centinaia di clandestini che quotidianamente continuano ad arrivare, peraltro molti di essi già positivi al coronavirus, sulle coste isolane, ingolfando oltre i limiti consentiti l’hotspot locale. Questo è l’ennesimo paradosso del Governo Draghi, a trazione PD e M5S, che lascia i porti spalancati, continuando a percorrere la strada immigrazionista tracciata dall’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non comprendendo come le ondate di sbarchi di migranti costituiscano un serio pericolo per la popolazione ed un