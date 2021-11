Si intrufolano in un panificio e rubano 3 mila euro

Hanno attesto la chiusura per la paura pranzo, e dopo avere rotto la vetrata dell’ingresso, si sono intrufolati nel panificio di via Cicerone, una strada del centro cittadino di Agrigento che, è in pieno centro e che è, a qualsiasi ora del giorno trafficata. I ladri, una volta dentro, si sono portati via 3 mila euro in contanti, un computer e un telefono cellulare.

E’ stato lo stesso proprietario a fare l’amara scoperta, appena tornato per riaprire l’attività, quindi, ha dato l’allarme al 112.

Nella zona si sono portati i carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno avviato le indagini, e lo hanno fatto acquisendo diverse immagini di telecamere di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per provare a identificare gli autori che hanno messo a segno il furto.