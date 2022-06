Si intrufola in un supermercato, e ruba due tv color: arrestato 22enne

E’ riuscito a penetrare all’interno di un supermercato, mettendo a segno un furto di due tv color, da 45 e 40 pollici, del valore complessivo di 600 euro. Ma non ha fatto molta strada, per l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Canicattì, insospettiti dalla presenza di qualcuno, poco lontano, dalle porte d’ingresso dell’attività commerciale. I militari dell’Arma sono intervenuti, ed in poco tempo, hanno bloccato un giovane, con ancora la refurtiva in mano. Le manette ai polsi, in flagranza di reato, sono scattate per un ventiduenne, di nazionalità rumena, da tempo residente a Canicattì. Deve rispondere dell’accusa di furto. Dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno alla Procura di Agrigento, l’arrestato è stato accompagnato nella propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare.

Il ventiduenne, da solo o in compagnia lo stabiliranno le investigazioni, ha preso di mira il supermercato “Md”, di viale Carlo Alberto, a Canicattì. Una volta penetrato nella struttura avrebbe prima rovistato, poi ha afferrato due televisori, e ha guadagnato l’uscita con l’intenzione di scappare velocemente. Qualcosa però è andata storto. I carabinieri, infatti, mentre stavano svolgendo un servizio di controllo e perlustrazione del territorio, si sono accorti di quella persona vicino al market. Insospettiti, hanno deciso di effettuare un accurato sopralluogo, e poco dopo essere scesi dall’auto di servizio, hanno bloccato il giovane. La refurtiva è stata recuperata, poi restituita al responsabile del supermercato.