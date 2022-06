Immobile mia demolito, indagato sindaco

Un avviso di garanzia è stato fatto notificare al sindaco di Palma di Montechiaro, candidato per il secondo mandato elettorale, Stefano Castellino, e all’architetto Filippo Incorvaia, capo del settore Urbanistica del Comune palmese, nell’ambito di un’inchiesta riguardante un immobile abusivo, che è stato sequestrato, e sul quale pende un ordine di demolizione, che non sarebbe stato ottemperato. Il sequestro preventivo dell’immobile a rischio crollo sulla spiaggia è stato chiesto dal procuratore Salvatore Vella, e dal sostituto Gloria Andreoli, ed è stato disposto dal Gip del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli. Lo stabile è stato acquisito al patrimonio comunale, ma il Comune non lo ha mai fatto demolire.