Si insedia il presidente della commissione De.co.

LICATA. Alla presenza del Sindaco Giuseppe Galanti, dell’assessore alle attività produttive, Giuseppe Ripellino, dell’assessore all’agricoltura Violetta Callea e del consigliere Vincenzo Graci, nella tarda mattinata di oggi, al Palazzo di Città, si è insediato il nuovo Presidente della Commissione De.Co. – Denominazione Comunale di Origine.

Si tratta del dottore in agraria Agostino Cantavenera, che va a presiedere il team composto da Giuseppe Ripellino, quale assessore alle attività produttive, Armando Sorce esperto di storia e tradizioni locali,. Vincenzo La Cognata docente esperto agro-alimentare e/o enogastronomico, e Graziella Peritore, responsabile del servizio e segretaria della Commissione.

L’incarico è a titolo gratuito senza, quindi, alcun costo per l’ente.

“Mi sento onorato della fiducia accordatami dal Sindaco ed orgoglioso di poter operare, a titolo gratuito, nell’interesse della nostra città – sono le prime parole del neo presidente della Commissione De.Co., Agostino Cantavenera – Assieme agli altri componenti della commissione, che mi riservo di riunire al più presto, ci adopereremo, nel rispetto del regolamento che disciplina la materia, per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine della nostra Città, con riflessi, quindi, . per la valorizzazione dei prodotti tipici, delle arti, mestieri, opere artistiche, artigianali e produttive di Licata. E’ nostro intendimento dare a Licata un valore aggiunto a favore di tutte le attività locali, in modo da esportare fuori tutte le nostre potenzialità, con innegabile riflesso positivo per l’economia ed il buon nome della città”.

La Commissione De.Co. è stata istituita con deliberazione di Consiglio comunale n° 78 del 14 ottobre 2013, ma soltanto con deliberazione di Giunta Municipale n° 132 del 26/11/2019, su input del Sindaco Galanti, è stata per la prima volta costituita con la designazione dei membri chiamati a farne parte.