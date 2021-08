Si innamora di una donna e la perseguita: arrestato stalker

Si innamora di una donna, e s’è fatto avanti più volte. Ad ogni tentativo è arrivato puntuale un rifiuto, poi inizia a perseguitarla. Nonostante, a suo carico, fossero stati firmati alcuni provvedimenti e un divieto di dimora ad Agrigento, un 25enni, della provincia di Caltanissetta, è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Il venticinquenne, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato portato in carcere. Fra il giovane, e la donna, una agrigentina un po’ più grande, non vi sarebbe mai stata nessuna relazione. Un amore non ricambiato. L’uomo aveva iniziato a perseguitarla con pedinamenti, appostamenti e messaggi, tanto che la vittima delle morbose attenzioni aveva denunciato la situazione alle forze dell’ordine.

Indagato per atti persecutori ai danni dell’agrigentina, il venticinquenne nelle settimane scorse era stato sottoposto al divieto di dimora ad Agrigento. Provvedimenti che ha violato perché è stato segnalato, e sorpreso, in centro città nei pressi dell’attività commerciale, dove la giovane agrigentina lavora. Sul posto si sono precipitati i poliziotti, e in poco tempo, la misura cautelare è stata aggravata.