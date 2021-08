Lite in spiaggia tra due donne, e zuffa tra coniugi: polizia riporta la calma

Una lite in spiaggia fra due donne che sono venuti alle mani, e una zuffa fra marito e moglie, in mezzo alla strada. In entrambi i casi a riportare la calma, in due diversi momenti, sono stati i poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle.

Il litigio sull’arenile s’è verificato a Punta Piccola, la notte di Ferragosto, ma non è risultato essere chiaro il motivo. I poliziotti, dopo la segnalazione, sono accorsi e, di fatto, sono riusciti a calmare gli animi. Domenica mattina, invece, in mezzo alla strada, sono venuti alle mani moglie e marito, empedoclini.

L’uomo è risultato essere ubriaco. Sia per la lite tra le due donne, sia per quella tra i due coniugi si procede a querela di parte.