Si inaugura la nuova sede dell’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Agrigento

Venerdì 16 settembre prossimo, alle 19, sarà inaugurata la nuova sede dell’Archivio Storico Diocesano. L’inaugurazione sarà preceduta da un convegno su: “Revirescunt chartae, La fatica di consegnare alla memoria”. Relazionerà Stefano Defraia, docente di Codicologia e Tutela del Patrimonio Librario, Diplomatica Generale e Pontificia alla Pontificia Università Gregoriana. Interventi di: mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, Rossanna Florio, Direttore Archivio di Stato di Agrigento e Rappresentante per la Soprintendenza Archivistica della Sicilia, Michele Benfari, Dirigente Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, don Giuseppe Pontillo, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento, don Giuseppe Lentini, Direttore Archivio Storico Diocesano. Accesso dal Museo Diocesano, via Duomo, 96.