Si firma protocollo di intesa con l’Uepe.

Marco Vullo e Roberta Lala, rispettivamente Assessori ai servizi sociali e alle pari opportunità, il prossimo 3 giugno, nella sala giunta del comune di Agrigento, firmeranno il protocollo d’intesa tra l’Uepe e l’Amministrazione Comunale. Vullo e Lala affermano:“Grazie a un lavoro certosino siamo riusciti a raggiungere un obiettivo concreto di concerto con Rosa Maria Miraglia, Direttrice dell’Uepe(l’Ufficio di esecuzione penale esterna) presente giovedì mattina per firmare il protocollo d’ intesa. Possiamo dare una grande opportunità e di integrazione a soggetti che stanno scontando pene esterne al carcere, detenuti in affidamento in prova o ai servizi sociali che faranno dei lavori di pubblica utilità anche per il comune.

Questi sono infatti progetti di inclusione e reinserimento sociale di questi soggetti che opereranno al fine della pubblica utilità per la cittadinanza e che vedono protagonisti di questa azione l’ente comunale e l’Uepe.”