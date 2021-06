Gravissime le condizioni dell’uomo pestato. C’è un sospettato

In elisoccorso è stato trasferito dal Policlinico di Messina, all’ospedale di Taormina, e nelle prossime ore sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il sessantenne meccanico di Canicattì, che domenica mattina al culmine di un litigio, prima è stato colpito ripetutamente con un bastone, poi investito e arrotato da un furgoncino. Le condizioni dell’uomo restano gravissime.

Nel frattempo sul fronte delle indagini portate avanti dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, c’è un sospettato. Si tratta di un pensionato settantenne.

Numerosi i testimoni oculari che domenica, e ancora ieri, sono stati ascoltati dagli agenti di polizia, e dal magistrato titolare del fascicolo.

Il tentato omicidio sarebbe maturato per motivi familiari, a causa di una storia d’amore non gradita. Nell’ultimo incontro chiarificatore, gli animi si sono surriscaldati ancora di più, e per poco non c’è scappato il morto.