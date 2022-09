Si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Libero Consorzio di Agrigento

Si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, alla presenza del Commissario Straordinario dr. Raffaele Sanzo, del Segretario Generale dr. Pietro Amorosia, del Direttore dell’Ufficio Ragioneria dr. Fabrizio Caruana e della dott.ssa Amelia Scibetta, direttore del Settore Affari Generali, Il nuovo Collegio dei revisori dei Conti è composto da Vincenzo Cammalleri, Francesca Maria Cangemi e Santo Ferrarello. Quest’ultimo ricoprirà l’incarico di presidente del Collegio secondo la normativa vigente, che attribuisce il ruolo al componente con il maggior numero di incarichi di revisione in altri enti locali. In tutto, sono state 255 le domande presentate entro i termini stabiliti dal bando. Il nuovo collegio dei Revisori, che resterà in carica per i prossimi tre anni, è stato nominato con determinazione n. 125 dello scorso 25 luglio dal Commissario Straordinario Dr. Raffaele Sanzo in seguito al sorteggio effettuato con procedura informatica dei tre professionisti.

Il nuovo collegio dovrà occuparsi del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, di variazioni e assestamenti di bilancio, dei piani economico finanziari e investimenti che comportano oneri di gestione indotti e dei programmi di opere pubbliche. Infine, sarà chiamato ad esprimere il parere obbligatorio su debiti fuori bilancio e transazioni, convenzioni tra Comuni e Liberi Consorzi, costituzione e modificazione di forme associative e tutti gli atti previsti dalla normativa in vigore.