Si consegnano i lavori di riqualificazione del parco delle Terme.

E’ stata programmata per martedì 30 agosto prossimo la consegna alla ditta aggiudicataria della gara di appalto, dei lavori tanti attesi di riqualificazione del parco delle Terme. Lo rende noto l’Onorevole Michele Catanzaro che a suo tempo, con il proprio staff, riuscì ad intercettare un fondo del Ministero per i Beni Culturali e ottenne un finanziamento di 500 mila euro. I lavori prevedono la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli spazi e delle aree verdi; la manutenzione delle strutture esistenti; la realizzazione di opere volte a favorire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi al pubblico; la creazione di una pista pedonale e di un’area gioco attrezzata per bambini normodotati e diversamente abili; la realizzazione di una zona fitness; la collocazione, il mantenimento e la manutenzione degli impianti tecnologici; l’istallazione di un sistema di videosorveglianza allo scopo di evitare atti di vandalismo.

Alla consegna dei lavori saranno presenti le autorità locali con in testa il Sindaco Fabio Termine e l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici Gianluca Fisco, e lo stesso onorevole Michele Catanzaro.

“Abbiamo lavorato in silenzio come siamo abituati a fare – dice Catanzaro – intervenendo solo con fatti concreti come in occasione del via libera al finanziamento e oggi con la certezza della consegna dei lavori. Siamo orgogliosi di avere contribuito al primo vero intervento in favore delle Terme di Sciacca che dal 2015 sono chiuse e ancora in stato di abbandono. E’ una piccola cosa, ma un segnale forte per tenere viva una parte di un grande patrimonio economico, storico, sociale e culturale di cui la città è stata privata e di cui deve riappropriarsi. E’ un’azione concreta nel nulla delle iniziative prodotte dall’attuale governo della Regione Siciliana che delle Terme di Sciacca detiene la proprietà. I piccoli lavori di riqualificazione che a breve restituiranno il parco alla comunità saccense, saranno il simbolo di una Regione che cambierà e darà il giusto valore a quelle risorse che in questi anni una politica mediocre ha colpevolmente trascurato”.