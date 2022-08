Akragas: presentata la squadra ai tifosi e alla stampa

Ieri sera, 25 agosto, nel lido balneare “Baia del Kaos”, a Porto Empedocle, è stata presentata ai tifosi e alla stampa l’Akragas che si appresta ad iniziare la nuova stagione agonistica 2022/2023 nel campionato di Eccellenza. L’esordio ufficiale è in programma domenica 28 agosto, nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza contro la Pro Favara, allo stadio Esseneto di Agrigento con inizio alle ore 17. All’evento, presentato dal giornalista Davide Sardo, responsabile della comunicazione e addetto stampa dell’Akragas, erano presenti i massimi dirigenti del club, alcuni componenti del consiglio di amministrazione della Società, i collaboratori, lo staff tecnico e tutti i calciatori della prima squadra. Presenti una cinquantina di tifosi, giovani e meno giovani, che hanno avuto l’occasione di conoscere in prima persona i giocatori della prima squadra. Per l’amministrazione comunale di Agrigento, era presente l’assessore Roberta Lala, che ha portato i saluti istituzionali del Sindaco Franco Micciché e dell’assessore allo Sport, Costantino Ciulla.