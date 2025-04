Il concorso fotografico dedicato al Mandorlo in Fiore si è ufficialmente chiuso oggi, con numeri da record: 100 utenti registrati e ben 610 scatti caricati sulla piattaforma.

Come previsto dal regolamento, da questo momento non è più possibile né registrarsi né caricare nuove foto. Sono state disattivate le pagine per la registrazione e l’accesso al portale riservato ai fotografi iscritti.

Quest’anno, grazie alla collaborazione con Soluzioni Integrate, Gerlando Nobile e Paraiba Travel, la gestione delle immagini è avvenuta in maniera semplice e ordinata tramite un portale dedicato.

Un grande successo di partecipazione, di volti e di colori, con immagini che raccontano la festa da ogni angolazione possibile: dalle sfilate in centro fino allo spettacolo conclusivo al Tempio della Concordia.

Ecco l’elenco di tutti i partecipanti:

Giuseppe Greco, Alessandra Marchica, Alessandro Tondo, Alessia Bonsignore, Alessia Cacciatore, Alessia Gallo, Alessandra Formica, Antonino Bordenca, Gaspare Gucciardi, Angelo La Iosa, Antonio Bennici, Antonino Abbruzzo, Asia Catanese, Attila Gyerkó, Aurora Longo, Antonio Buccoleri, Bernardita Bazán, Carmelo Consiglio, Caterina Presti, Catia Castellana, Chiafa Savarino, Chiara Macaluso, Claudio Tascarella, Daniele Maria Antonio Guarneri, Davide D’Anna, Domenico Guarisco, Eden Garcia, Elena Gambino, Eleonora Pecoraro, Elisa Insalaco, Enrico Pisciotta, Edoardo Calì, Fabiana Serafini, Alfonso Failla, Floriana Bianca, Francesco De Simone, Francesco Amato, Gerlandina Vella, Giada Castronovo, Giovan Battista Polizzi, Giuseppe Baldo, Gianfranco Galvano, Giovanna Rinaldo, Gioachino La Mantia, Giorgio Vella, Giovanna Farruggia, Giulia Vella, Giuseppe Rigoli, Giusj Navarra, Grazia Pecoraro, Giovanni Grimaldi, Maria Valeria Calabrò, Roberta Barberi, Ivana Montera, Lucia Cipollina, Luigi Caggiano, Maria Casà, Martyna SB, Mariacarmela Marrix, Marianna Meli, Giuseppe Quagliata, Michela Faro, Miriam Ballacchino, Miriana Grech, Francesca Panzeca, Miriam Messana, Natale Arasi, Linda Amella, Giuseppe Cacocciola, Andrea Rampello, Salvatore Perrone, Salvatore Patti, Salvatore Pisciotto, Salvatore Di Rosa, Sandra Vladimirova Milusheva, Paolo Tuzzé, Alessandro Caramanno, Sergio Carta, Swami Ciulla, Simona Carbone, Tiziana Barraco, Gaetano Castagna, Vanessa Casà, Veronica Rosso, Vincenzo Tedesco, Vincenzo Augello, Vito Maurici, Antonino Piraneo.

Grazie a tutti per aver reso anche questa edizione speciale!

