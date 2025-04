Anche il comparto stradale della zona Est dell’Agrigentino sarà oggetto in tempi brevi di lavori di manutenzione straordinaria. E’ stato firmato infatti il contratto d’appalto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, rappresentato dal segretario generale Pietro Amorosia e dal direttore del settore infrastrutture stradali Michelangelo Di Carlo, ed il legale rappresentante dell’impresa “Me.Gas.” di Bronte (Ct), aggiudicataria dell’appalto per un importo contrattuale complessivo di 1.760.000 euro più Iva (compresi 52.800 euro per oneri di sicurezza).

I lavori, finanziati da fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla rete viaria secondaria), dovranno essere eseguiti entro un anno dal verbale di consegna dei lavori.

