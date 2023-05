Si barrica in casa e minaccia di suicidarsi con la motosega: carabinieri evitano una tragedia

Si è barricato in casa minacciando di suicidarsi con una motosega. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile, che sono riusciti a convincere l’uomo a desistere dopo una lunga trattativa. E’ successo in un’abitazione di Licata dove, inizialmente, era stata segnalata una lite. I militari dell’Arma sono accorsi sul posto e non sono però riusciti ad entrare nell’appartamento dove l’uomo si era, nel frattempo, barricato con all’interno la propria fidanzata. La donna è riuscita a chiudersi a chiave all’interno di una stanza e a scongiurare per lei probabili tragiche conseguenze. Appena l’uomo si è accorto della presenza della pattuglia si è affacciato dal terrazzino mostrando una motosega e minacciando di togliersi la vita. Ecco dunque che, a questo punto, sono sopraggiunte altre pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Licata. I militari hanno iniziato un’opera di convincimento per far desistere il licatese dall’intento, che è andata per fortuna a buon fine visto che l’uomo è uscito di casa e successivamente con un’ambulanza è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. La donna è stata, nel frattempo, portata in caserma per ricostruire cosa è effettivamente accaduto.