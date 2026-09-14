Avrebbe violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. Un operaio riberese di 45 anni, è finito agli arresti domiciliari. E’ indagato per stalking. Il giudice gli aveva imposto di mantenersi ad almeno un chilometro di distanza dalla persona offesa, ma la prescrizione non sarebbe stata rispettata.

A rilevarlo sarebbe stato anche il Gps, che avrebbe segnalato la presenza dell’indagato vicino la donna. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Ribera avrebbero inoltre accertato che il 45enne si sarebbe trovato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna.

Da qui l’aggravamento della misura cautelare e gli arresti domiciliari

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