Una bottiglia incendiaria è stata lanciata, ieri notte, contro la finestra dell’abitazione di una giovane coppia in via Gioeni ad Agrigento. Per fortuna nessuno si è fatto male. Il contenitore scagliato contro l’infisso si è infranto innescando un principio di incendio.

Il provvidenziale e tempestivo intervento dei proprietari ha evitato il peggio. I danni ci sono, anche se le conseguenze sono state limitate. I responsabili, dopo aver portato a termine l’azione intimidatoria, si sono dileguati.

Nella zona in tanti si sono affacciati. Sul posto si sono precipitati, in brevissimo tempo, i carabinieri. La bottiglia, realizzata artigianalmente, conteneva verosimilmente una modesta quantità di liquido infiammabile. Gli autori probabilmente volevano più che altro lanciare un avvertimento.

Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono nel massimo riserbo. Sono stati eseguiti tutti gli accertamenti, anche con l’ausilio della Scientifica, alla ricerca di elementi che possano consentire di risalire ai responsabili. Nella zona si stanno inoltre cercando eventuali telecamere di videosorveglianza.

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