Si assegnano le deleghe della nuova giunta comunale di Agrigento

Domani mattina dovrebbero essere assegnate le deleghe della nuova giunta comunale di Agrigento. Il neo eletto sindaco preme per avere una squadra operativa.

Francesco Miccichè terrà per sé Polizia locale ed Ambiente, Ecologia e Tutela degli animali



Di sicuro il vicesindaco con deleghe al bilancio sarà Aurelio Trupia, per tutti gli altri niente è scontato.

Lavori pubblici, Urbanistica, decoro urbano, contenzioso verde pubblico e protezione civile dovrebbero essere distribuite tra Gerlando Principato, in quota ad una lista civica ed Antonino Costanza Scinta assessore di Forza Italia.

Da rimescolare le altre deleghe. A Costantino Ciulla di Fratelli d’Italia dovrebbero essere assegnate Turismo, sport e spettacolo.

Si tratterebbe di un’assegnazione naturale considerato che il dirigente di Fratelli d’Italia Calogero Pisano è nel gabinetto regionale dell’Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo. Un assessorato che in passato ha già finanziato diverse manifestazioni, non solo regionali, di carattere natalizio, spettacolo e turismo.

Francesco Picarella, ex presidente di Confcommercio potrebbe avere la delega di attività produttive, servizi democrafici, trasporto pubblico locale, commercio, Suap, patrimonio, controllo di gestione e razionalizzazioni, biblioteche e musei e servizi a rete, Roberta Lala (Vox) pari opportunità. Al cardiologo Giovanni Vaccaro sanità, welfare, immigrazione, volontariato, pari opportunità, politiche giovanili e balnearità.

Da comprendere invece quale sarà il ruolo dei consiglieri comunali eletti che sono stati designati anche assessori.

Cambiano i nomi ma non il prodotto finale in quota Diventeràbellissima.

E’ il caso di Gianni Tuttolomondo, candidato anche alla carica di consigliere in quota Diventeràbellissima, ha ottenuto 257 preferenze superando di appena cinque voti Roberta Zicari (ferma a 252), inizialmente seconda eletta (con oltre 270 voti) dietro Claudia Alongi.

La conferma è arrivata soltanto ieri dopo la pubblicazione ufficiale dei dati elettorali.

Ora quindi, secondo come già stabilito, in un contesto di una squadra di giovani capaci e volenterosi che sta crescendo, in giunta entrerebbe Roberta Zicari, mentre Tuttolomondo sarà consigliere comunale.

C’è poi la questione legata a Marco Vullo, per la seconda volta risultato il consigliere comunale più eletto. Rimarrà assessore o preferirà giocarsi la carta di candidarsi alla presidenza del consiglio comunale? La seconda carica istituzionale, secondo una logica politica, ed accordi tra i capigruppo, solitamente viene data al partito che ha avuto il risultato migliore a sostegno della maggioranza. Spetterebbe a Forza Italia, forte del brillante risultato ottenuto, cio’ non toglie che si potrebbe raggiungere l’accordo di designare Vullo in presidenza e mettere in giunta un altro assessore in quota Forza Italia. Ragionamenti che dovranno inevitabilmente passare da un confronto con i vertici del partito dove comunque filtra serenità.

La prima seduta del consiglio comunale dovrebbe essere convocata tra il 7 ed il 9 di novembre. Intanto il capo dell’opposizione, il consigliere comunale Calogero Firetto, ha telefonato al sindaco Francesco Miccichè. “Ho chiamato il sindaco e gli ho ribadito che sono a disposizione per illustrare le iniziative in corso e i progetti in via di definizione”. La chiamata è arrivata all’indomani della conferenza stampa di Roberto Di Mauro il quale lamentava che il sindaco uscente non aveva lasciato le consegne.

Intanto questa mattina si è tenuta la prima giunta comunale, presieduta dal sindaco Franco Miccichè. E’ stata approvata la delibera relativa ad Agenda urbana, azione 4.6.4, per la realizzazione della rete strategica ciclo-pedonale Lungomare di San Leone, Parco Archeologico e centro città, per un importo di 3.550.000,00. Domattina è prevista una nuova riunione dell’esecutivo dove, dopo aver distribuito le deleghe ad ogni assessore, si approveranno altri due importanti provvedimenti.