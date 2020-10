Continua la sanificazione delle strade cittadine

Una pulizia straordinaria della pista ciclabile di San Leone verrà effettuata sabato mattina dal personale della società Iseda, la ditta che insieme ad altre gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad Agrigento. A renderlo noto è lo stesso sindaco Franco Miccichè che stamattina ha incontrato i vertici dell’azienda. “Mentre si provvederà allo spazzamento – spiegato – una apposita macchina percorrerà l’intero tratto della pista rimuovendo la sabbia che si era depositata in questi mesi e che di fatto impediva il regolare transito alle biciclette.

La stessa ditta, sempre sabato mattina, interverrà a Fontanelle per effettuare il servizio di scerbatura lungo le vie principali, a cominciare da Viale Sicilia.

Per quanto riguarda invece la sanificazione delle strade, questa sera s’interverrà al Quadrivio Spinasanta e a Fontanelle. Domani, mercoledì 28 verranno sanificati i quartieri di Giardina Gallotti e Montaperto. Giovedì sarà il turno del Villaggio Mosè e di San Leone mentre venerdì si passerà a Villaseta e Monserrato”.