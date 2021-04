Si arrampicano sul prospetto, ladri acrobati fanno razzia in negozio di telefonia

Si sono arrampicati al primo piano dello stabile, e dopo aver forzato una finestra, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del laboratorio dell’attività commerciale. Una volta dentro hanno scassinato la cassaforte, e prelevato 7 mila euro in contanti, e portato via anche diversa merce. Ignoti ladri hanno preso di mira il negozio di telefonia “Click”, nella centralissima via Atenea.

E’ successo ieri notte. I responsabili, oltre ai soldi, hanno sottratto decine di telefoni cellulari, anche di ultima generazione, ed altri prodotti informatici, e di telefonia, per un ammontare del danno di diverse migliaia di euro. La scoperta è stata fatta, l’indomani mattina, da parte dello stesso proprietario, che si è rivolto al 112. Sul posto hanno operato i poliziotti della sezione Volanti, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, e il personale della Scientifica, che si stanno occupando delle indagini.

Una mano d’aiuto per risalire ai malviventi, potrebbe arrivare dai filmati di alcune telecamere di impianti di videosorveglianza presenti lungo il salotto cittadino, e già acquisiti dai poliziotti.