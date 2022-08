Si alza il sipario di “Fimmine & wine”

Anche in estate, l’impegno dell’associazione Donne del Vino- Sicilia, guidata da Roberta Urso, per promuovere una cultura al femminile, al di là dei soliti stereotipi, non va in vacanza. Appuntamento sabato 6 agosto a Menfi alle 18, 30 nel giardino dell’enoteca -ristorante Maharìa, nel suggestivo Palazzo Planeta, con “ Fimmine & Wine” per la presentazione del libro “ Fimmine. Disamina teatrale dell’essere donna” di Luana Rondinelli, attrice, drammaturga e regista. Presenta, Giusy Messina, giornalista. Il libro, con le prefazioni a firma di Donatella Finocchiaro, Gaetano Savatteri, Valeria Solarino e Giuseppina Torregrossa e la copertina dell’artista Giusy Ferrara, è uno scrigno di quattro testi teatrali interamente al femminile. Visioni al femminile di un mondo che l’autrice, sul filo dell’ironia che è ancora di salvezza, cerca di riconoscere, apprezzare, scandagliare e proteggere. Le protagoniste sono anime irrequiete e vittime mai arrese al dolore, ma che anzi da quello trovano la forza di rinascere. Donne, “fimmine” per l’appunto, che la vita la stravolgono pur di non soccombere, pur di essere se stesse fino in fondo. Ai saluti di Marilena Mauceri, sindaco di Menfi e di Roberta Urso, delegata regionale dell’associazione DDV Sicilia seguiranno i dialoghi con Luana Rondinelli e Giusy Agueli, psicologa, fondatrice e presidente di “Palma Vitae”, associazione di volontariato che dal 2014 sostiene ed accoglie donne in difficoltà e vittime di violenza per promuovere, con laboratori teatrali ed artigianali, un percorso di consapevolezza e di rinascita. Tra le iniziative, la creazione di una linea di borse da scarti di tessuto, le Palma Bags, che ri-nascono a vita nuova ed il progetto sociale “In Venus Veritas”.A “Fimmine &Wine” a dare corpo e voce ad alcuni brani, le performance teatrali delle attrici Luana Rondinelli e Laura Giordani. Il contrappunto musicale è affidato alla vocalist Rossella Campo e si potrà ammirare la mostra “Idda” di delicati ritratti di donna realizzati dall’artista Anna Avona. A fine incontro, degustazione di una selezione di vini delle socie di DDV Sicilia in abbinamento ai finger food di Maharìa, sponsor della serata insieme all’ Associazione Italiana Sommelier- Sicilia.