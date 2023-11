Si sono spontaneamente allontanati ed hanno messo in atto una “fuitina”. Protagonisti due fidanzatini, entrambi licatesi, lui diciassettenne e lei quattordicenne, che da giovedì hanno fatto perdere le proprie tracce. I familiari, preoccupati, non riuscendo a mettersi in contatto con i ragazzi ne hanno immediatamente denunciato la scomparsa ai carabinieri della Compagnia di Licata.

E i militari dell’Arma, come da prassi hanno notiziato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, ed hanno subito diramato le ricerche su tutto il territorio nazionale ed avviato ogni utile indagine per il ritrovamento dei minori.

Al momento la situazione non sembra destare particolari preoccupazioni sullo stato di salute dei due ragazzi o di pericoli che possano correre, in quanto tutto sembra essere riconducibile ad una fuga amorosa e volontaria, verosimilmente, dettata solo dal desiderio di trascorrere del tempo insieme fuori dalla routine familiare.