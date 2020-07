Si allontanano da centro accoglienza, dopo 20 chilometri a piedi bloccati e riportati indietro

Sono riusciti ad allontanarsi dal centro di accoglienza temporaneo “Villa Sikania”, e dopo aver percorso 20 chilometri a piedi, oramai esausti anche per il grande caldo di questi giorni, sono stati rintracciati, bloccati e riportati nuovamente nella struttura siculianese.

Protagonisti due giovani tunisini, sbarcati nelle scorse settimane sulle coste agrigentine, e ospiti di “Villa Sikania”. Come succede spesso, da tempo con continui tentativi di allontanarsi dal centro, anche i due nordafricani, l’altro giorno, hanno atteso il momento giusto, mettendo in atto la fuga.

Le forze dell’ordine in servizio di vigilanza del sito in questione non si sarebbero accorti dei due nordafricani usciti dall’edificio. A quel punto per i due tunisini è iniziata una lunga “passeggiata”, per raggiungere il centro di Agrigento. I due nordafricani, dopo aver percorso la Ss 115, attraverso contrada “Fondacazzo”, e l’area sottostante il Parco Icori, sono giunti in via XXV Aprile, a pochi chilometri dal piazzale Rosselli, dove erano diretti.

Proprio all’imbocco per la via Imera sono stati riconosciuti, e fermati, dai poliziotti della sezione Volanti. Quindi riportati nuovamente a “Villa Sikania”.