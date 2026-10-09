Si è allontanato per pochi istanti dalla sua comitiva di viaggio, svanendo nel nulla tra i sentieri della Valle dei Templi. È un vero e proprio giallo la scomparsa di un turista italiano di 80 anni, di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di oggi. L’anziano stava partecipando a una visita guidata all’interno del Parco Archeologico quando, per cause ancora da accertare, ha perso il contatto con il resto del gruppo organizzato senza fare più ritorno.

A far scattare l’allarme sono stati gli altri membri del gruppo non vedendolo rientrare al punto di raccolta all’orario stabilito. Il perimetro archeologico e le aree limitrofe sono attualmente passati al setaccio dai Vigili del Fuoco, dagli agenti della Polizia di Stato, dai Carabinieri e dal personale della Forestale. In arrivo il nucleo cinofilo e i droni. Nell’aprile di due anni fa, un pensionato tedesco ultrasettantenne svanì nel nulla con modalità quasi identiche durante una visita al parco.

In quel caso, dopo ore di ricerche disperate, l’epilogo fu tragico: l’uomo venne ritrovato ormai privo di vita nei pressi di un dirupo in contrada San Nicola.

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